Dopo aver completato la propria trafila nelle giovanili dell'Inter, Mattia Zanotti è diventato protagonista nel campionato svizzero: una prima stagione al San Gallo prima di approdare nel 2024 al Lugano, dove è diventato uno dei giocatori più importanti e rappresentativi della compagine ticinese. Adesso, però, per il giovane esterno che ha ereditato il soprannome El Tractor da Javier Zanetti, del quale condivide diverse caratteristiche pur avendo dichiarato di ispirarsi maggiormente a Matteo Darmian, si apre uno spiraglio per un ritorno in Italia.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l'Udinese ha mostrato interesse per il giocatore classe 2003, 4 gol in 85 presenze nella sua avventura nella confederazione. Zanotti ha un contratto col Lugano che scadrà nel 2028