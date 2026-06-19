“Prego il mio personale dio del pallone di non far passare per la testa di nessuno l’idea di seguire un percorso diverso da quello avviato da Silvio Baldini nelle due ultime amichevoli. Intanto perché mi fa impazzire, mi ricorda me stesso e, come me, anche Baldini pensa che bisogna lavorare dove c’è bisogno di lui. È uno che sa fare il suo mestiere e ha la cultura dell’esaltazione delle capacità dei calciatori”. Questa è la dichirazione ai microfoni di TuttoFrosinone.com dell'ex direttore sportivo del Frosinone Ernesto Salvini in merito alla situazione della Nazionale dopo l’ennesima esclusione dal Mondiale e l’addio di Rino Gattuso alla panchina.

"Sognavo Mazzone alla guida degli Azzurri"

Salvini auspicherebbe un proseguimento della linea 'emergenziale' intrapresa negli ultimi mesi con Silvio Baldini: "Spero che non ostacolino il percorso che è stato cominciato. Questo non significa eliminare quelli della vecchia guardia, ma è meglio prendere le bastonate adesso e crescere con i giovani, piuttosto che continuare a fare figure barbine. I selezionatori della Nazionale, una volta, erano ex calciatori che avevano fatto il loro percorso all’interno della Nazionale, come Paolo Maldini e altri. A livello di fatti e di risultati, però, qualcosa hanno portato. Io sognavo di vedere Carlo Mazzone sulla panchina della Nazionale, perché era uno di quelli che sapeva esaltare i giocatori, così come Claudio Ranieri”. Salvini poi commenta in modo caustico l'eventuale ritorno di Roberto Mancini: “E mi dà fastidio che Ancelotti debba fare il selezionatore del Brasile, perché le risorse per pagarlo si sarebbero trovate. Io dico che Baldini è la persona giusta, al momento giusto e con le idee giuste. Il Mancini bis sarebbe folle”.