Intervenuto sulle frequenze del Corriere di Torino, Massimo Mauro ha parlato del presente e del futuro della Juventus, soffermandosi ovviamente sul paragone con l'Inter: "Se il termine di paragone è l’Inter, questi sono nomi usciti per il mercato juventino sono di basso profilo, ma non credo che ci siano tanti giocatori di alto livello che vogliano giocare in una squadra che non è in Champions, anche se si chiama Juve. E così diventa difficile fare concorrenza agli altri club. I giocatori scelgono la Champions, per questo non sarà per niente facile il compito di Carnevali. Ma visti i nomi che girano, Vlahovic mi sembra ancora il centravanti migliore", ha detto.