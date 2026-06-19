Henrikh Mkhitaryan, capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale armena e centrocampista dell'Inter, è tornato quest'oggi presso il centro sportivo del Pyunik, la società dove ha mosso i suoi primi passi calcistici. Mkhitaryan è stato protagonista di una giornata da ospite d'onore, in un evento privato a lui dedicato con la proiezione di un cortometraggio che ha avuto come soggetto il percorso del calciatore, nonché un incontro e una conversazione con gli studenti dell'accademia sulla vita e sul calcio. Al termine di tutto, il nerazzurro ha impresso le impronte delle sue mani e dei suoi piedi vicino all''Albero della Fama', il simbolo del club. Per poi donare una maglia dell'Inter col suo nome alla società. Durante la giornata, è stato anche osservato un minuto di silenzio in memoria del padre Hamlet, figura storica importante del calcio locale.

L'emozione di Henrikh: "Non potete immaginare quanto sia orgoglioso"

Visibilmente emozionato, Mkhitaryan ha salutato così tutte le persone intervenute: "Saluto tutti. Sono grato alla società calcistica, al direttore, a tutti i presenti, ai bambini. Non potete immaginare quanto io sia orgoglioso di essere qui, provo tante emozioni, sono molto felice. Sono molto emozionato. È sempre bello tornare dove tutto è iniziato", ha affermato l'esperto giocatore idolo in patria.