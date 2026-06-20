Mentre prosegue la preparazione per la partita di lunedì contro l'Austria, valida per il secondo turno del Gruppo J, la Nazionale argentina al completo insieme allo staff tecnico guidato da Lionel Scaloni si è concessa venerdì sera una tradizionale grigliata argentina, preparata come sempre dallo chef Diego Iacovone. Emiliano Dibu Martínez, portiere della Seleccion, ha mostrato il processo di cottura alla griglia e, fedele al suo stile, ha scherzato col cuoco: "Dov'è il nutrizionista? Dovrebbe stare in cucina, no?". "L'ho chiamato, ma non ha risposto", ha replicato scherzando lo chef. "Tutto leggero, tutto leggero", ha concluso il portiere, mentre inquadrava da vicino la carne che grigliava.

Lautaro e Simeone junior a guardia del barbecue

Accanto al numero uno dell'Aston Villa c'erano Lautaro Martínez e Giuliano Simeone, che si assicuravano che tutto fosse in ordine al barbecue. Sorridendo, salutavano la telecamera e annuivano alle battute del portiere. Infine, il numero 23 ha chiuso il video con grandi elogi per Iacovone e le sue doti di grigliatore: "Il migliore, di gran lunga".