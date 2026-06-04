"Un'iniziativa speciale, una mostra fotografica creata per raccontare storie ed esperienze di vita straordinarie connesse al mondo dello sport femminile, un progetto che vede tra le protagoniste anche due atlete nerazzurre: il difensore dell'Inter Women Ivana Andrés e Gilda Pisani, giocatrice degli Snakes, una delle squadre Special del Club". Comincia con questo incipit il comunicato ufficiale con cui l'Inter annuncia due delle 30 donne scelte all'interno del progetto ONElabMilano, in partnership con Istituto Italiano di Fotografia, presenta GGWCup Exhibition - Lo Sport Femminile NON Esiste, nell'ambito del progetto Global Goals World Cup Milano 2026.

Il comunicato dell'Inter

Dal 1 al 14 giugno 2026, ONElabMilano, in partnership con Istituto Italiano di Fotografia, presenta GGWCup Exhibition - Lo Sport Femminile NON Esiste, nell'ambito del progetto Global Goals World Cup Milano 2026. Via Dante, una delle arterie più centrali e vissute della città, diventa per due settimane una galleria a cielo aperto in cui storie di sport ed empowerment femminile entrano in dialogo con il quotidiano di chi cammina e si ferma a guardare.

Inaugurata ufficialmente mercoledì 3 giugno, la mostra fotografica è gratuita, aperta a tutti e porta nello spazio pubblico trenta ritratti di donne che hanno fatto dello sport un linguaggio di vita, crescita e rinascita.

Una mostra, un momento storico

L'esposizione si inserisce in un calendario di grande rilevanza: nel giugno 2026 si celebrano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal primo voto a suffragio universale esteso anche alle donne. Due anniversari che intrecciano sport, diritti e cultura, amplificando il valore di un progetto che sceglie di dare voce e volto a storie troppo spesso rimaste invisibili.

La mostra è patrocinata dal Comune di Milano, riconoscimento che ne sottolinea il valore culturale e civile per la città.