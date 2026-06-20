Mentre l'Inter continua a tenersi in stretto contatto con l'Atalanta per risolvere la questione legata ai bonus e alla percentuale sull'eventuale rivendita di Marco Palestra, giocatore che i nerazzurri vorranno portare a Milano quanto prima possibile, Ausilio e Marotta continuano a lavorare anche sul fronte Curtis Jones. A fare il punto sul centrocampista inglese è Fabrizio Romano che si sofferma a commentare anche i movimenti di mercato di casa Inter.

Secondo l'esperto di mercato c'è ancora una distanza importante nella trattativa per Curtis Jones: l'Inter ad oggi è ferma ad un'offerta di 20 milioni, mentre il Liverpool non vuole scendere sotto i 30. Cifra sotto la quale il club britannico non vuole neppure sedersi ad ascoltare offerte alcune. Fondamentale in tal senso è, anche in questo caso, la percentuale sulla rivendita ed eventuali bonus. Il gap tra domanda e offerta è importante il che equivale a dire che Curtis Jones-Inter non è un'operazione che si finalizzerebbe nell'immediato. C'è ancora tanto lavoro da fare ed è chiaro che le cessioni possono aiutare un eventuale affondo per il classe 2001. Discorso che riguarda da vicino Frattesi, prossimo all'addio, ma andrà presa una decisione definitiva anche su Alexander Stanković. E anche sul figlio d'arte le valutazioni sono in corso e non così semplici.