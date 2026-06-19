Dopo il grave infortunio patito nel corso del match tra Canada e Qatar, il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné è stato operato per la riduzione della frattura di tibia e perone della gamba sinistra. L'intervento è riuscito, si prevede per il giocatore uno stop non inferiore ai 4-5 mesi. Questa la nota pubblicata dal club neroverde dopo l'operazione: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il calciatore Ismael Koné si è sottoposto a intervento chirurgico in seguito all’infortunio riportato nel corso della gara di FIFA World Cup 2026 tra Canada e Qatar. L’operazione di riduzione della frattura della gamba sinistra è perfettamente riuscita. Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso riabilitativo. A Ismael vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club. Forza Ismael, ti siamo vicini!".

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 22:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.