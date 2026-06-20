Attimi di terrore al termine della partita giocata tra Universidad de Chile e O'Higgins, vinta per 2-0 dalla prima. L'allenatore del club Fernando Gago, ex centrocampista tra le altre di Roma e Real Madrid, ha accusato un infarto in diretta, durante la conferenza stampa. Mentre si alzava dalla sedia le telecamere hanno colto la sua smorfia di dolore per la fitta lancinante al petto che presagiva al problema cardiovascolare.

Gago è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale più vicino di Santiago dove è stato operato d'urgenza. Subito dopo un comunicato dell'Universidad ha tranquillizzato circa le sue condizioni: "Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all'allenamento di oggi. Gago è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staff medico" conclude la nota.