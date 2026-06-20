Qualcuno vede nella sua potenza i muscoli di Christian Vieri, qualcun altro la presenza in area di Luca Toni. Ma sono suggestioni un po’ vuote che non stanno alterando il percorso di crescita di Francesco Pio Esposito, l'attaccante classe 2005 dell'Inter al centro di un reportage del settimanale della Gazzetta dello Sport 'SportWeek'. Nel quale si indica nel giovane nerazzurro il perfetto interpete della voglia di rivalsa dell'Italia dopo l'ennesima mancata partecipazione ai Mondiali, suggellata purtroppo anche da un suo rigore errato nella lotteria decisiva. "Non gli manca proprio niente, sotto il profilo tattico o mentale. Certo, dovrà continuare la parabola crescente nell’Inter dove non è possibile applicare gli stessi princìpi progettuali. Nel club i rivali si chiamano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, due che sembrano programmati per giocare insieme. Una difficoltà scivolosa o un ulteriore incentivo? Diciamo che è una sfida: tra le tante partite disponibili, nell’augurio di andare avanti in Champions, Esposito deve essere in grado di scavarsi lo spazio che nel giro di qualche mese, forse una stagione, può consegnargli il posto fisso", si legge.

In Viale della Liberazione c'è un muro

Esposito si fa forte anche del fatto che nessuno, all'interno dell'Inter dubita di questa evoluzione. Al punto che durante l’inverno sono state rispedite al mittente le proposte arrivate da un paio di club inglesi stroncando sul nascere ogni conversazione: “Non lo vendiamo neppure per 100 milioni”, la presa di posizione secca giunta da Viale della Liberazione. Esposito si prepara quindi ad essere portabandiera presente e futuro di una storia che si annuncia virtuosa. Del resto, quando si giocherà il Mondiale 2030, avrà soltanto 25 anni...