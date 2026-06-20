Non solo Matteo Lavelli: il Mantova guarda con grande interesse in casa Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo e secondo quanto riportato da La Voce di Mantova, il Direttore Sportivo Christian Brutti avrebbe messo nel mirino anche un altro giovane del vivaio nerazzurro, vale a dire Matteo Spinaccè, che dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera nel 2025, nell'ultima stagione ha affrontato il salto tra i professionisti con la maglia dell'Inter Under 23 in Serie C, collezionando 26 presenze, 6 gol e 2 assist sotto la guida di Stefano Vecchi.

La fila si allunga

Il club virgiliano va pertanto ad aggiungersi a una lunga lista di pretendenti per il ragazzo del 2006, per il quale negli ultimi giorni si è registrato l'interesse anche di Vicenza e Benevento oltre che di alcuni club esteri come il Gent e il Westerlo.