Max Gradel, due volte campione d'Africa con la Costa d'Avorio nel 2015 e nel 2024, ha seguito con grande interesse la vittoria per 1-0 degli Elefanti contro l'Ecuador al loro debutto in questo Mondiale e attende con impazienza la sfida contro la Germania di sabato a Toronto. Gradel ha condiviso le sue impressioni su questo match in esclusiva con Africafoot: "È un inizio eccellente per il Mondiale, contro una squadra di qualità. La Costa d'Avorio non era nemmeno la favorita in questa partita. Mi è piaciuta la prestazione della squadra: concentrati, pazienti e capaci di sbloccare il risultato nel finale grazie ad Amad Diallo. Con tre punti dopo la prima giornata, possiamo essere ottimisti. Ma restano ancora due partite, contro Germania e Curaçao. I tedeschi sono tra i favoriti, una squadra con grande disciplina tattica, qualità tecnica e giocatori di grande talento. Ma la Costa d'Avorio ha le carte in regola per competere".

Quali possono essere gli obiettivi della Costa d'Avorio in questo Mondiale?

"Superare il primo turno è già un buon inizio. Ma non basta. La squadra ha talento a sufficienza per arrivare molto lontano. Ha una rosa di alta qualità, con giocatori esperti e giovani promettenti come Yan Diomandé e Ange-Yoan Bonny. Il Marocco è arrivato quarto nel 2022, quindi perché la Costa d'Avorio non dovrebbe essere in grado di fare un percorso di grande successo?".