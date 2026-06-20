Il futuro di Ebenizer Akinsanmiro è ancora tutto da scrivere. Al momento il giocatore è stato riscattato dal Pisa. L'Inter avrebbe in mano un controriscatto aggiungendo un milione, ma la deadline è vicina e domani, 21 giugno. Nel frattempo, secondo quanto riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, il Bologna segue inoltre con attenzione il centrocampista nigeriano, destinato (secondo il quotidiano) con ogni probabilità a tornare all'Inter attraverso il controriscatto dal Pisa.