Il futuro di Nico Paz continua ad essere intriso di mistero: il Como, riferisce Sky Sport, tra giovedì e venerdì andrà a Madrid per cercare una nuova intesa con il Real. La recompra per il Nazionale argentinao scade il prossimo 30 giugno e i Blancos sono decisi nell'esercitarla per poi provare magari a rivendere l'argentino in Premier League.

La richiesta del Real non sta bene al Como

Gli spagnoli vorrebbero che gli italiani lo comprassero a 60 milioni mantenendo una recompra di 80 milioni, ma al Como così non sta bene e punta sulla volontà del classe 2004 di restare in Italia. Il club spera quindi di poter trovare una nuova soluzione con il Real Madrid.