Mondiale fin qui lontano dalle aspettative e dagli auspici per la Turchia di Vincenzo Montella e Hakan Calhanoglu che dopo la sconfitta per 3-0 con l’Australia incassata all’esordio di questa FIFA World Cup 2026, cade anche col Paraguay, perde la sua seconda partita consecutiva e saluta la competizione. A Calhanoglu e compagni la superiorità numerica per tutto il secondo tempo non basta e la rete segnata da Galarza al 2’ minuto ha di fatto tagliato praticamente le gambe alla Nazionale turca che va in svantaggio praticamente subito dopo il fischio d’inizio senza riuscire mai a riacciuffarla. Zero punti per i turchi nella classifica del Gruppo D, Gruppo di cui sono ultimi alle spalle di USA con 6 punti e Australia e Paraguay a 3. La Turchia saluta la Coppa del Mondo senza mai segnare nelle prime due gare e ora l'allenatore italiano è prossimo all'esonero.