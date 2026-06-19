Quella da poco conclusasi è stata la stagione di lancio nel calcio professionistico per Luka Topalovic, classe 2006, per molti addetti ai lavori un talento ancora inesplorato e pronto a esplodere nel contesto ideale. Con l'Under 23 di Stefano Vecchi ha mostrato numeri importanti ma anche qualche pausa di troppo, a maggio ha fatto in tempo a esordire con la prima squadra e a fornire persino un assist ad Andy Diouf nel 3-3 di Bologna. Insomma, c'è da essere soddisfatti nel complesso e al contempo ottimisti per la nuova annata.

Il centrocampista ne ha parlato ai microfoni di Vecer, con cui ha fatto un bilancio della scorsa stagione e parlato dei buoni propositi per la prossima: "Sono felice per ogni minuto trascorso con la prima squadra dell'Inter, all'ultima giornata ho avuto l'occasione di scendere in campo e ho anche fatto un assist. Quando si crea un po' di spazio, posso iniziare a passare la palla in profondità ai giocatori veloci, cosa di cui Diouf ha approfittato, ma questa è la Serie A... Lautaro e Dimarco mi aiutano in ogni situazione. Non posso sbagliare nulla in allenamento, gioco con calciatori di qualità, di classe mondiale".

Adesso però bisogna prepararsi a fare meglio quando ripartirà la stagione, e Topalovic è molto motivato: "Credo che l'anno prossimo imparerò molto su tattica e difesa. Ogni stagione ha la sua storia, io penso solo a fare sempre bene".