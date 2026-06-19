Cosa manca per arrivare alla definizione della trattativa tra Inter e Atalanta riguardante il trasferimento a Milano di Marco Palestra? Prova a spiegarlo oggi il Corriere dello Sport, il giorno dopo l'incontro tra i due club che ha portato a un importante avvicinamento.

Palestra-Inter, un accordo che supererà i 50 milioni

"L'Inter - si legge - ha messo in chiaro che oltre quei 45 milioni come quota fissa non può andare. Si può lavorare, però, sui bonus. Ed è esattamente ciò che avverrà in questi giorni. Probabile che occorra andare oltre i 5 milioni, così da superare “potenzialmente” i famosi 50, ma andranno modulati tra una parte facile da raggiungere e un'altra più difficile, presumibilmente da legare alle vittorie della squadra. Insomma, le distanze ormai sono ridotte. E visto che la volontà di tutte le parti coinvolte è di chiudere, il traguardo verrà tagliato. Il passaggio successivo, per l'Inter, sarà quello di trovare la quadratura definitiva per il contratto di Palestra. Un’intesa di massima per un quinquennale esiste già, ma va appunto definita in tutti i dettagli".

L'esterno della nazionale sarà il colpo dell'estate interista. Oaktree ha accettato di fare un balzo in avanti ed è un segnale netto rispetto alle ambizioni della proprietà, in linea con quelle di Chivu e della dirigenza.