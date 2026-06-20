“È davvero incredibile, arriviamo da due prestazioni di altissimo livello in cui abbiamo calciato 65 volte verso la porta in due partite senza riuscire a segnare e abbiamo concesso pochissimo agli avversari", ha detto Vincenzo Montella in conferenza stampa dopo la sconfitta incassata contro il Paraguay, ko valso alla Turchia l'eliminazione dal Mondiale.

"Quel poco che abbiamo concesso è stato trasformato in gol - ha continuato Montella, ora ad un passo dall'esonero -. Sinceramente, una cosa del genere non mi era mai successa in 35 anni di calcio. È evidente che, in queste due partite, il destino non sia stato dalla nostra parte. Però non si può dire che sia mancato lo spirito, l’anima o la voglia di lottare. La squadra ha dato tutto fino all’ultimo secondo. Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non è andata. Mi dispiace tantissimo per il popolo turco, che aveva grandi aspettative e grandi ambizioni. Mi dispiace per la Federazione e per il presidente, che ci sono sempre stati vicini e ci hanno sostenuto in ogni momento. E mi dispiace soprattutto per i calciatori, perché hanno lasciato tutto sul campo".