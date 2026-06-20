Ufficializzata nei giorni scorsi la separazione con Benito Carbone, l'Inter è ora in cerca di un nuovo allenatore per la formazione Under 20. E tra i nomi al momento al vaglio della società nerazzurra c'è anche quello di un avversario di tante battaglie negli ultimi anni: Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera da ben sei stagioni e protagonista in neroverde di un grande ciclo con la conquista dello Scudetto di qualche stagione fa. L'Intter vuole un tecnico esperto nel settore giovanile per rilanciare la principale squadra del vivaio, e punta a chiudere rapidamente l'operazione per permettere al nuovo allenatore di programmare con calma il ritiro estivo.

Concorrenza dalla Liguria

Secondo il quotidiano La Nazione, a contendere Bigica all'Inter c'è lo Spezia del nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi, in cerca un profilo capace di lavorare con i giovani, di dare un’identità precisa alla squadra tornata quest'anno in Serie C dopo la retrocessione dalla Serie B e di avviare un progetto di rilancio solido del club ligure.