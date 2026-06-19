Nel corso della sua ospitata a 'Calciomercato - L'Originale', l'ex difensore del Parma Lorenzo Minotti ha ricordato di quando è stato vicino a indossare la maglia dell'Inter in passato: "Dopo il mio secondo anno di Serie A al Parma, quando vincemmo la Coppa Italia, il mio procuratore mi portò a casa di Massimo Moratti. Io fui attratto da quella proposta, ne parlai anche con Callisto Tanzi. C'era però un signore di nome Rolando Gandolfi che però si mise a fare da intermediario, venne da me e mi disse che Tanzi voleva che diventassi il capitano del Parma. Così mi convinse". 

Sezione: News / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 23:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.