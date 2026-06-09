Niente da fare per l’Italia Femminile di Andrea Soncin, che chiude al secondo posto nel Gruppo 1 di Nations League alle spalle della Danimarca e manca la qualificazione diretta al Mondiale.
Contro la Svezia le Azzurre disputano una buona gara, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Oliviero e Piemonte. Dopo un avvio equilibrato, è proprio l’Italia a sbloccare il match e poi a raddoppiare nel finale di frazione, mostrando grande efficacia nelle ripartenze.
Nella ripresa però cambia tutto: la Svezia alza il ritmo e sfrutta due episodi per rientrare in partita. Prima Lundkvist accorcia le distanze, poi Rolfo firma il pareggio dopo una respinta corta della difesa azzurra su calcio d’angolo.
Nel finale entrambe le squadre sfiorano il gol vittoria, ma il risultato non cambia più.
Con questo pareggio l’Italia chiude il girone con 9 punti, alle spalle della Danimarca prima a 14, mentre la Svezia sale a 8 e la Serbia resta ultima con 1 punto. Qualificazione diretta sfumata, per il passaggio delt urno occorrerà aspettare gli spareggi
Autore: Ludovica Ferrante
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