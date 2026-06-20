Ivan Zazzaroni lancia un post sibillino ma non troppo sulla questione Nico Paz. Dal suo profilo Instagram, il direttore del Corriere dello Sport parla apertamente di chance aumentate per l'Inter di arrivare al giocatore che adesso è entrato nel mezzo di una sorta di contesa tra Como e Real Madrid. Questo il suo pensiero: "Nico Paz era un desiderio/obiettivo "impossibile" dell'Inter prima che Florentino Perez ne fissasse il prezzo, 60 milioni, quando ha saputo che il giocatore gradirebbe restare a Como. Oggi è relativamente meno impossibile, visto che il Como non può spendere quella cifra poiché sotto FPF. Può comunque azzardare una trattativa. Beppe Marotta aspetta. Oaktree che fa? Autorizza?".