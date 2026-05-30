L'Italia Femminile si prepara alle sfide decisive per le qualificazioni ai Mondiali. Ne ha parlato, a SportWeek, il CT Andrea Soncin: "Arriviamo a questi ultimi due impegni con grande fiducia, convinzione e consapevolezza di avere una grossa opportunità davanti a noi. C'è tanta carica, c'è energia da parte di tutte noi e delle persone che vivono il gruppo squadra. Vogliamo il Mondiale".

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 17:31
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione