L'Inter è "ormai ad un passo dal grande colpo Palestra", assicura la Gazzetta dello Sport che fa dell'esterno classe 2005 come il candidato "ideale per età, potenzialità", oltre che tecnica, per il progetto di Chivu, volto ad un calcio sempre più "europeista". Ma le operazioni di rinforzo per la rosa dei campioni d'Italia non finiscono a Bergamo e la Rosea pone l'attenzione anche sul Jones e Solet.

Il punto su Jones

L'Inter difatti continua a trattare con il Liverpool per Curtis Jones. I nerazzurri hanno presentato un'offerta di circa 20 milioni di euro, mentre gli inglesi chiedono 30 milioni di sterline. Nonostante la distanza tra le parti, l'Inter conta sulla volontà del giocatore, che avrebbe già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento e sarebbe favorevole a una nuova esperienza in Italia. La dirigenza milanese spera che il desiderio del centrocampista di lasciare Liverpool possa contribuire a ridurre la forbice economica e facilitare l'intesa tra i due club.

L'Inter continua a lavorare anche per Oumar Solet

Anche il difensore dell'Udinese è considerato un profilo moderno e in linea con il progetto di rinnovamento della rosa. Il club milanese, che ha già raggiunto un accordo di massima anche con Solet, ora tratta con l'Udinese per trovare l'intesa definitiva. L'operazione rientra nella strategia dell'Inter di ringiovanire la squadra e rafforzarla con profili adatti a competere ad alto livello anche in Europa.