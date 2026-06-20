In questa fase del mercato sembra che molto giri intorno alle strategie del Real Madrid. Da quando José Mourinho è stato richiamato per guidare i blancos, è stato chiaro come Florentino Perez si sarebbe mosso per accontentare il portoghese: a suon di milioni.

Idea Bastoni

In questo momento sembra che la priorità del Real Madrid sia l'acquisto di un nuovo difensore dopo aver firmato a parametro zero Ibrahima Konaté e rinnovato Antonio Rudiger. Tra i nomi presenti sulla lista figura anche quello di Alessandro Bastoni per il quale, da quanto filtra, l'Inter non cederebbe meno di 70 milioni di euro. Occhio però alle altre candidature per la retroguardia madridista. Secondo AS, Nico Schlotterbeck, attualmente impegnato al mondiale con la Germania, starebbe attendendo solo una chiamata da Madrid per trasferirsi in Spagna.

Vantaggio

Il difensore centrale del Borussia Dortmund è infatti tra i profili presi in considerazione e rispetto a Bastoni ha un vantaggio non da poco: una clausola rescissoria di 'soli' 50 milioni di euro, stabilita dopo il recente rinnovo con il suo club. In pratica, come per Denzel Dumfries, Perez dovrebbe semplicemente pagare la cifra scritta sul cartellino senza dover trattare.