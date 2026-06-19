Tutto, in questo momento, fa intendere che alla fine Stefan de Vrij declinerà, con la sua solita gentilezza, la proposta di rinnovo annuale inviatagli dall'Inter per convincerlo a rimanere almeno un'altra stagione, a stipendio ridotto come Henrikh Mkhitaryan. L'armeno doveva decidere tra continuare a giocare o smettere, il neerlandese invece non ha dubbi sul fatto di giocare ancora qualche anno, piuttosto è attratto dalla possibilità di giocare all'estero dopo 12 anni in Italia. E, soprattutto, dall'opportunità di tornare a essere titolare, eventualità ovviamente negatagli in nerazzurro. Ecco dunque che in Viale della Liberazione dovranno trovare un profilo che possa sostituire l'ex Lazio, dopo 8 stagioni di fedele servizio alla causa, tre scudetti e diverse coppe.

Tutti in ritiro

Intanto però l'Inter ha intenzione di completare le operazioni già avviate. La prossima settimana sarà, in tal senso, determinante perché oltre a chiudere con l'Atalanta il trasferimento di Marco Palestra, ormai in dirittura d'arrivo, gli uomini mercato nerazzurri torneranno a bussare alla porta del Liverpool per Curtis Jones, verosimilmente arrivando a 25 milioni di euro e concedendo una percentuale sulla futura rivendita ai Reds per avvicnare le loro richieste e di conseguenza il trasferimento dell'inglese a Milano. L'ultimo step nel breve periodo, a giugno, riguarderà Oumar Solet. Con l'Udinese il discorso è avanzato, c'è via libera sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto ma anche distanza tra richiesta e offerta. Come per Jones, i nerazzurri alzeranno la loro proposta, magari aggiungendo bonus, per trovarsi a metà strada con i friulani e ingaggiare l'erede di Francesco Acerbi nella retroguardia dei Campioni d'Italia. L'idea alla base di tutto è mettere a disposizione di Cristian Chivu per il ritiro tutti i giocatori sopra citati, oltre a Ivan Provedel per il quale il discorso è ormai avviatissimo.

Akanji docet

Dopo lo stress lavorativo di giugno, il mercato dell'Inter si dedicherà alle cessioni, perché attualmente in rosa risultano troppi giocatori fuori dal progetto. Probabilmente le uscite non saranno completate tutte in tempi brevi, bisognerà lavorarci per ottenere il massimo dal punto di vista finanziario. Nel mentre, per quanto concerne il mercato in entrata, ci si prenderà una pausa di riflessione in attesa che piovano dal cielo le ormai famose occasioni da cogliere al volo. Così la società pensa di sostituire il partente De Vrij: con il trascorrere del tempo emergeranno profili scontenti del proprio club, oppure in esubero sui quali ci si potrà fiondare a condizioni favorevoli. Manuel Akanji docet: un giocatore del genere può arrivare anche l'ultimo giorno di campagna trasferimenti e avere un enorme impatto sui risultati della squadra. E chissà che non sbuchi dal nulla anche quel famoso jolly offensivo che per adesso è stato accantonato...