Antonio Raimondo, bomber principe del Frosinone neopromosso in Serie A, viene interpellato dalla Gazzetta dello Sport su alcuni suoi colleghi che potrebbe incrociare l'anno prossimo nel massimo campionato. A partire da Lorenzo Lucca: "È un grande giocatore, anche se quest'anno non ha trovato tanto spazio nel Napoli. Ma non è semplice, parliamo di una piazza che ti mette pressione e chiede veramente tanto”.

Scamacca?

“Fortissimo. Per me ha tutto per essere l’attaccante di una squadra top”.

Esposito?

"Il mio amico Pio! È fortissimo anche lui, e che mentalità… Si merita tutto quello che sta ottenendo”.

Il più forte al mondo oggi?

“Non so se si può definire un centravanti vero e proprio, però di fatto gioca lì al centro. Dunque dico Mbappé”.

L’Italia fuori dal Mondiale?

“Mi dispiace per tutti gli italiani. Indossare la maglia azzurra è un onore, il sogno di tutti. La Nazionale maggiore? Se dovesse arrivare una chiamata sarei felice, altrimenti vorrà dire che lavorerò al massimo per raggiungerla in un altro momento”.