Antonio Raimondo, bomber principe del Frosinone neopromosso in Serie A, viene interpellato dalla Gazzetta dello Sport su alcuni suoi colleghi che potrebbe incrociare l'anno prossimo nel massimo campionato. A partire da Lorenzo Lucca: "È un grande giocatore, anche se quest'anno non ha trovato tanto spazio nel Napoli. Ma non è semplice, parliamo di una piazza che ti mette pressione e chiede veramente tanto”. 

Scamacca? 

“Fortissimo. Per me ha tutto per essere l’attaccante di una squadra top”. 

Esposito? 

"Il mio amico Pio! È fortissimo anche lui, e che mentalità… Si merita tutto quello che sta ottenendo”. 

Il più forte al mondo oggi? 

“Non so se si può definire un centravanti vero e proprio, però di fatto gioca lì al centro. Dunque dico Mbappé”. 

L’Italia fuori dal Mondiale? 

“Mi dispiace per tutti gli italiani. Indossare la maglia azzurra è un onore, il sogno di tutti. La Nazionale maggiore? Se dovesse arrivare una chiamata sarei felice, altrimenti vorrà dire che lavorerò al massimo per raggiungerla in un altro momento”. 

Sezione: Focus / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 21:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.