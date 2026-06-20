La partita tra Olanda e Svezia è iniziata da poco meno di 20 minuti ma gli Orange stanno letteralmente dominando l'incontro. E dire che il pareggio iniziale contro il Giappone aveva fatto un po' storcere il naso agli addetti ai lavori intorno al ct Ronald Koeman. Ma l'avvio bruciante di questa sera ha fatto rivedere ogni giudizio, quantomeno allo stato attuale delle cose. Vantaggio firmato da Brobbey dopo 5', il raddoppio è ancora il suo, su assist di Dumfries.