Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia neopromosso in Serie A, è protagonista di un'intervista al magazine SportWeek per parlare dei progetti e delle ambizioni della squadra lagunare. Nell'anticipazione offerta dal sito della Rosea, Stroppa garantisce: "Non devo dimostrare niente, io e la mia squadra non abbiamo categorie”. Per poi aggiungere: “Noi come il Como? No, siamo diversi. È comunque una delle squadre che guardo più volentieri insieme a PSG, Bayern Monaco e Barcellona. Mi piace anche l’Inter”.

Sezione: News / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 21:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.