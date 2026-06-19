Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia neopromosso in Serie A, è protagonista di un'intervista al magazine SportWeek per parlare dei progetti e delle ambizioni della squadra lagunare. Nell'anticipazione offerta dal sito della Rosea, Stroppa garantisce: "Non devo dimostrare niente, io e la mia squadra non abbiamo categorie”. Per poi aggiungere: “Noi come il Como? No, siamo diversi. È comunque una delle squadre che guardo più volentieri insieme a PSG, Bayern Monaco e Barcellona. Mi piace anche l’Inter”.