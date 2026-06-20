Inter e Atalanta continuano a trattare per Palestra ed entrambi i club hanno l'interessa a concludere positivamente l'affare. Tanto che un nuovo incontro è previsto a inizio prossima settimana per cercare di chiudere definitivamente l'operazione. L'ultima offerta nerazzurra, pari a 45 milioni di euro più 5 di bonus, non soddisfa ancora pienamente il club bergamasco, che punta a superare la soglia dei 50 milioni. E adesso si cerca la quadra, o meglio, "l'incastro" per il sì definitivo.

La strategia per convincere l'Atalanta

Per colmare la distanza, le parti starebbero lavorando su una rimodulazione dei bonus, "ce ne sarà certamente una parte facile da ottenere, probabilmente legata alle presenze da interista di Palestra. E ce se sarà un’altra più complicata, dipendente dalle vittorie della squadra. In aggiunta, come premesso, ecco spuntare l’idea di una percentuale sulla rivendita", spiega il Corriere dello Sport. L'Atalanta, infatti, vorrebbe beneficiare di un'eventuale cessione futura, considerati i margini di crescita del talento azzurro e l'interesse manifestato da diversi club di Premier League. Nonostante gli ultimi dettagli da definire, filtra ottimismo: tutte le parti coinvolte hanno interesse a chiudere l'accordo in tempi brevi.