"Sono orgoglioso della nostra squadra", ha detto ancora capitan Hakan Calhanoglu dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano del Paraguay, secondo avversario fatale per la Turchia del centrocampista interista che in zona mista, dopo il triplice fischio, ha parlato ancora ad altri media tra cui Sky Sport, che riporta altre parole, dopo quelle che vi abbiamo già riportato (LEGGI QUI), del 20 di Cristian Chivu che ammette il suo dispiacere ma sprona compagni e connazionali a non abbattersi: "È finita, però abbiamo altri tornei davanti a noi" ha continuato.

C'è un pensiero che vuoi fare in questo momento al tuo allenatore, ai tuoi compagni di squadra da capitano?

"Sì, abbiamo già parlato tanto dentro gli spogliatoi. Credo che in questi ultimi due, tre anni siamo cresciuti tantissimo, raggiungendo un livello alto, però come ho detto prima, per noi è stata la prima esperienza, pure per me. È stato bello essere qua, ma sicuramente volevamo di più. Ci abbiamo provato, però siamo stati un po' sfortunati perché ci è mancato solo un gol, magari sarebbe cambiata la partita. Loro hanno vinto con un tiro. Noi adesso dobbiamo guardare in avanti. Ringrazio i nsotri tifosi, il nostro Paese. Chiedo anche scusa perché loro ci hanno dato il loro supporto, quindi noi comunque dobbiamo guardare in avanti e rialzarci subito".