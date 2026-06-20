Un assist per l'arrivo di Curtis Jones all'Inter può arrivare dall'asse Nottingham-Manchester. È su questo binario, infatti, che balla quello che potrebbe diventare uno degli acquisti più onerosi della storia della Premier League, vale a dire quello di Elliot Anderson. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester City è pronto ad accontentare la richiesta di 150 milioni di euro che il Forest fa per il proprio gioiellino, un'operazione che potrebbe anche chiudersi in tempi brevi al punto che non è escluso che Anderson possa anche sottoporsi alle visite con i Citizens negli Stati Uniti dove il giocatore è impegnato con la Nazionale inglese nei Mondiali.

L'effetto domino

Di conseguenza, nella rosa dei Tricky Trees si libererebbe uno slot che il Forest sarebbe ben felice di riempire con Davide Frattesi, e con l'incasso dei soldi in arrivo da Manchester il club di Marinakis avrebbe una liquidità molto maggiore per poter anche migliorare l'offerta per il mediano nerazzurro, che in Viale della Liberazione valutano 30 milioni. Da qui, con l'uscita a questo prezzo di Frattesi, l'Inter sarebbe a sua volta in grado di ripresentarsi dal Liverpool con i 30 milioni richiesti per Curtis Jones dai Reds. A quel punto poi le parti dovrebbero solo accordarsi sulla percentuale di futura rivendita del ragazzo per chiudere definitivamente il cerchio.