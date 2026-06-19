L'affare Palestra è sempre più definito. Dopo che, nelle scorse settimane, l'Atalanta chiedeva 50 milioni più bonus e l'Inter ne offriva 40 più incentivi, adesso tutto fa pensare a una chiusura a 50 milioni totali, bonus compresi. Considerando che la parte fissa dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni, il giocatore diventerebbe il terzino più costo della storia della Serie A, come riporta Transfermarkt.

Il classe 2005 è destinato a occupare il primo posto di questa particolare classifica. Sul podio altri due giocatori dell'Inter nel recente passato: Hakimi, che nel 2020 fu pagato 43 milioni dall'allora proprietà Zhang, e Cancelo. Il portoghese, dopo un'esperienza più che positiva in prestito con la prima Inter di Spalletti, stagione 2017/2018, fu pagato 40.4 milioni di euro dalla Juventus, che lo prelevò dal Valencia. L'Inter non riuscì infatti a esercitare il diritto di riscatto a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario.

Al quarto posto Danilo, pagato 37 milioni nel passaggio dal City alla Juventus. Chiude la top five il secondo trasferimento interno al campionato italiano dopo quello di Palestra: Spinazzola, dalla Juventus alla Roma per 29.5 milioni nel 2019. In quell'occasione la trattative prevedeva lo scambio con Luca Pellegrini+7.5 milioni. Anche lui fa parte di questa classifica, ex aequo al 13esimo posto.

Via via tutti gli altri: sesto Alex Sandro (28 milioni dal Porto alla Juventus), settimo Gosens (27.4 milioni dall'Atalanta all'Inter), ottavi a pari merito Wesley (dal Flamengo alla Roma) e Cuadrado (dal Chelsea alla Juventus), pagati 25 milioni, e decimo Bellanova (24.3 milioni dal Torino all'Atalanta). Fuori dalla top ten Conti (dall'Atalanta al Milan per 24 milioni), Theo Hernandez (dal Real al Milan per 22.8 milioni, come Pellegrini). Infine due acquisti dell'Inter a chiudere i primi quindici: Luis Henrique, 22.8 milioni un'estate fa dal Marsiglia, e Coco, 22.5 milioni dal Milan nel 2002.