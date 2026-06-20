Con l'accordo per Ivan Provedel e il blitz per Marco Palestra il mercato dell'Inter è entrato nel vivo e la prossima settimana promette di essere decisiva su vari fronti. Ne parla oggi Il Messaggero, che fa il punto della situazione in casa dei campioni d'Italia, che innanzitutto spingono forte per Marco Palestra: raggiunto l’accordo con il giocatore, rimangono da limare gli ultimi dettagli con l’Atalanta, ma l’offerta di 45 milioni + 5 bonus può soddisfare la richiesta di 50 da parte del club bergamasco.

Mentre la trattativa per l'esterno volge verso un lieto fine, parallelamente in Viale della Liberazione, ufficializzato il rinnovo contrattuale di Cristian Chivu, lavorano ad altre piste altrettanto importanti. Le priorità sono Curtis Jones, Oumar Solet e la definizione del trasferimento di Provedel possibilmente entro il ritiro di metà luglio, quando la società vuole consegnare all'allenatore una rosa quasi completa. Per quanto concerne le uscire, il Panathinaikos ha offerto due anni di contratto a Stefan de Vrij, in scadenza, mentre Davide Frattesi piace alla Juventus e in Premier.