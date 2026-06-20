Le strade dell'Inter e di Stefan De Vrij sono destinate a separarsi al termine della stagione. Parola della Gazzetta dello Sport che spiega: il difensore olandese avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo annuale presentata dal club nerazzurro, preferendo intraprendere una nuova esperienza all'estero. La destinazione più probabile è il Panathinaikos, che gli avrebbe offerto un contratto biennale a condizioni economiche simili. Si chiude così un ciclo durato otto anni, iniziato nel 2018 con l'arrivo a parametro zero dalla Lazio.

Anche Benjamin Pavard è destinato a lasciare Milano. Rientrato dal prestito al Marsiglia, che ha scelto di non riscattarlo, il francese non rientrerebbe nei piani tecnici di Cristian Chivu e pesa inoltre il suo elevato ingaggio. Per questo motivo l'Inter sarebbe orientata a trovargli una nuova sistemazione, con il Lille che potrebbe rappresentare una possibile destinazione.

Sezione: Focus / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 09:14
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi