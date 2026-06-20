Le strade dell'Inter e di Stefan De Vrij sono destinate a separarsi al termine della stagione. Parola della Gazzetta dello Sport che spiega: il difensore olandese avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo annuale presentata dal club nerazzurro, preferendo intraprendere una nuova esperienza all'estero. La destinazione più probabile è il Panathinaikos, che gli avrebbe offerto un contratto biennale a condizioni economiche simili. Si chiude così un ciclo durato otto anni, iniziato nel 2018 con l'arrivo a parametro zero dalla Lazio.

Anche Benjamin Pavard è destinato a lasciare Milano. Rientrato dal prestito al Marsiglia, che ha scelto di non riscattarlo, il francese non rientrerebbe nei piani tecnici di Cristian Chivu e pesa inoltre il suo elevato ingaggio. Per questo motivo l'Inter sarebbe orientata a trovargli una nuova sistemazione, con il Lille che potrebbe rappresentare una possibile destinazione.