Un sinistro dalla distanza di Matias Galarza dopo 2 minuti di gioco è costato alla Turchia la seconda sconfitta consecutiva al Mondiale, dopo quella all'esordio contro l'Australia. E numeri alla mano si traduce in eliminazione anticipata per la Nazionale della mezza luna, arrivata negli USA con grandi aspettative ma già fuori dal torneo. Delusione enorme per tutto il popolo turco, che dopo 24 anni di attesa si aspettava un percorso ben diverso.

Al termine della partita a metterci la faccia è ovviamente il capitano, Hakan Calhanoglu, sul cui destro dalla distanza, fuori non di molto, si sono spente le speranze della sua squadra quanto meno di pareggiare e mantenere minime possibilità di qualificarsi. In mixed zone, il centrocampista ha commentato così: "Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi. Da dove siamo venuti a dove siamo arrivati, ma naturalmente essere eliminati dal torneo non è facile. L'uomo non riesce ad accettarlo. Il calcio a volte è crudele. Nelle ultime due partite abbiamo provato di tutto. Tiriamo ma non entra, sbatte sul palo. Hanno vinto la partita con un solo tiro. Da questo dobbiamo trarre una lezione".