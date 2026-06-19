Dopo aver visto dalla prima all'ultima puntata della serie 'Barcellona', ora inizia quella intitolata 'Real Madrid'. Ma se la prima era chiaramente genere Fantasy, la seconda è un po' più realistica. O meglio, Real-istica. Perché il futuro di Alessandro Bastoni, nonostante il suo amore per i colori nerazzurri ribadito recentemente dall'agente Tullio Tinti, non è ancora al sicuro a Milano. Dopo essersi preso, senza neanche dover trattare, Denzel Dumfries, sembra che José Mourinho sia pronto a portar via dalla 'sua' Inter anche il difensore classe 1999 per rinforzare il proprio Real Madrid. Ne parla oggi AS, che sottolinea come lo Special One ammiri il giocatore, che ha concluso la stagione da campione d'Italia con l'Inter di Cristian Chivu.

Come detto, le ottime prestazioni di Bastoni di qualche mese fa lo avevano messo nel mirino del Barcellona, ​​ma l'Inter è stata chiara fin da subito con il club catalano: non avrebbe negoziato per meno di 70 milioni di euro. Il Barcellona non è in grado di spendere una cifra simile, quindi non ha mai presentato un'offerta formale all'Inter. Inoltre, i nerazzurri non hanno fretta e non intendono cedere uno dei loro migliori giocatori, sotto contratto fino a giugno 2028 con uno stipendio di circa 5,5 milioni di euro all'anno.

Cosa accadrebbe, si chiede AS, se a differenza del Barcellona ​​il Real Madrid fosse davvero disposto a dare all'Inter quanto richiesto? Le trattative inizierebbero senza dubbio. Del resto, i due club hanno già aperto un canale di mercato con Dumfries e nei giorni scorsi si è disputata al Santiago Bernabéu la 'Corazón Classic Match', una partita di beneficenza tra le leggende di entrambe le squadre, che ha offerto l'occasione per un incontro amichevole tra i presidenti Florentino Pérez e Beppe Marotta. Insomma, i rapporti sono ottimi.

Se Mourinho convincesse la dirigenza dei Blancos ad acquistare Bastoni, secondo AS per il difensore sarebbe difficile dire di no. Pur avendo l'ambizione e la voglia di continuare, sia in campionato sia in Champions League, il percorso intrapreso con il mister Chivu, che ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2028, potrebbe certamente emergere la tentazione di indossare la maglia di uno dei top club mondiali come il Real Madrid. Il calcio è fatto di opportunità, e alcune vanno colte al volo, ma l'Inter ha lanciato il primo messaggio chiaro: non ci sono sconti.