Dopo appena un anno di esperienza come direttore generale dell'Olympique Marsiglia, Alessandro Antonello potrebbe tornare in Italia. Secondo le ultime novità di Sky Sport, l'ex CEO dell'Inter è un'idea del Padova, club di Serie B che vorrebbe inserirlo nei suoi nuovi quadri dirigenziali. Antonello è entrato all'Inter nel 2015, dopo l'esperienza in Puma Italia; a luglio 2017 venne designato nuovo amministratore delegato della società e il 7 settembre 2021 viene eletto membro del board dell'European Club Association. 

Sezione: News / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 00:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.