Dopo appena un anno di esperienza come direttore generale dell'Olympique Marsiglia, Alessandro Antonello potrebbe tornare in Italia. Secondo le ultime novità di Sky Sport, l'ex CEO dell'Inter è un'idea del Padova, club di Serie B che vorrebbe inserirlo nei suoi nuovi quadri dirigenziali. Antonello è entrato all'Inter nel 2015, dopo l'esperienza in Puma Italia; a luglio 2017 venne designato nuovo amministratore delegato della società e il 7 settembre 2021 viene eletto membro del board dell'European Club Association.