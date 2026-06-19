Gli Stati Uniti fanno sul serio. La formazione di Mauricio Pochettino, dopo la vittoria nel match di apertura contro il Paraguay, supera anche l'Australia nella partita disputata questa sera a Seattle contro l'Australia col punteggio di 2-0 ed entra in carrozza nei sedicesimi di finale. Lo fa al termine di un match che la squadra a stelle e strisce ha tenuto sostanzialmente in controllo, lasciando poco spazio ai Socceroos che al contempo hanno fatto un netto passo indietro rispetto alla partita con la Turchia.

Ambedue le reti arrivano nel primo tempo

La prima rete statunitense è arrivata all'undicesimo, quando dopo una discesa di Folarin Balogun arriva in area australiana un cross basso al centro sul quale interviene sciaguratamente Cameron Burgess che infila il pallone nella porta di Patrick Beach. Il raddoppio porta la firma di Alex Freeman, un rapace ad avventarsi su un rimpallo in area e a colpire da pochi passi. Rete inizialmente annullata poi convalidata dall'arbitro Felix Zwayer. Zwayer che nel finale ha accusato un piccolo problema muscolare per poi riprendersi. Con questa vittoria, gli Stati Uniti si mantengono a punteggio pieno.