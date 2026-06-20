Fabio Liverani, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha voluto provare a tracciare una griglia valutativa sulla prossima Serie A: "Io credo che come griglia, chi ha cambiato poco parte avvantaggiato. Quindi l'Inter partirà in vantaggio, anche perché ha una grande forza societaria. La Roma dovrà migliorarsi vista la Champions. Il Napoli ha una rosa importante in attesa di Allegri. La Juventus ha cambiato tanto, Carnevali cercherà di riportare quello 'stile-Juve' che negli anni è mancato. Per il Milan è difficile dare un'identità di quello che può essere".