Il futuro di Manu Koné rimane un punto interrogativo in casa Roma, dove la deadline del 30 giugno per realizzare 50-60 milioni di plusvalenze si sta avvicinando pericolosamente. E nel mentre l'entourage del giocatore francese, fa sapere Il Messaggero, ha iniziato a giocare con il tempo puntando verosimilmente a presentarsi prima di inizio luglio con una proposta al ribasso per i giallorossi oppure entrare nel prossimo mese per avere più tempo per scegliere il prossimo club. A Trigoria però sono stati chiari: nessun temporeggiamento, se dopo il 30 giugno Koné sarà ancora un giocatore della Roma, vi rimarrà con l'attuale stipendio (2,6 milioni di euro), decisamente meno di quanto gli offrirebbe l'Atletico Madrid (4 milioni), ad oggi il club che sembrerebbe più concreto su di lui.

La testata capitolina poi ipotizza uno scenario di mercato che potrebbe riguardare l'Inter, non in ottica Koné, pista abbandonata da tempo: se Alessandro Bastoni dovesse essere ceduto nei prossimi 10 giorni al Real Madrid o al Barcellona per 60 milioni, il club nerazzurro avrebbe i 30 milioni da investire per Evan Ndicka che Cristian Chivu avrebbe messo in cima alla lista come potenziale sostituto del nazionale azzurro