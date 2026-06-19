Uno degli aspetti che più attrae l'attenzione della trattativa tra Inter e Atalanta per il trasferimento di Marco Palestra è il costo della stessa. Non a caso ancora non c'è un'intesa totale tra le parti, anche se la strada intrapresa è quella giusta. Ovviamente, per i campioni d'Italia si tratterebbe di un esborso storico che inevitabilmente si ripercuoterebbe sul bilancio e sul costo della rosa. Calcio e Finanza prova a ipotizzare quanto l'esterno, avvalendosi delle cifre emerse, verrebbe a pesare sullo squad cost nerazzurro partendo dall'offerta di 45 milioni più bonus per il cartellino e dal contratto quinquennale proposto al giocatore, da 2 milioni netti (3,7 milioni lordi).

Terzo posto

Se le cifre fossero confermate, bisognerebbe sommare la quota di ammortamento da 9 milioni (45 milioni di base fissa spalmati in 5 anni) allo stipendio lordo che Palestra andrebbe a percepire. Pertanto, il totale sarebbe 12,7 milioni di euro di peso annuale a bilancio. Valore che porterebbe l'esterno classe 2005 al terzo posto, dietro Lautaro Martinez e Nicolò Barella.