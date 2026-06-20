 È notizia di ieri sera la possibilità di rivedere Alessandro Antonello in Italia dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, col Padova che sarebbe pronto ad accoglierlo nella propria dirigenza. Notizia che però col passare delle ore incontra le prime smentite: secondo Trivenetogoal.it, non c'è al momento alcuna conferma circa l’ipotesi che l’ex CEO dell'Inter possa entrare nei quadri biancoscudati. In attesa sempre di eventuali sviluppi futuri.

Sezione: News / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 14:16
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.