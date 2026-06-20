È ufficialmente cominciata la 'nevrosi' da here we go per Marco Palestra. Dopo gli aggiornamenti delle ultime ore che hanno visto un significativo avvicinamento tra le parti, adesso i tifosi dell'Inter sognano in grande e anche con impazienza. Impazienza che potrebbe a breve dormire sogni tranquilli perché secondo gli ultimissimi aggiornamenti resi noti da Sky Sport avverrà a breve il prossimo incontro tra nerazzurri e l'Atalanta.

Il punto sulla trattativa Inter-Palestra

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky i dirigenti della Dea e quelli meneghini dovrebbero incontrarsi tra lunedì e martedì prossimo, incontro fissato per limare gli ultimi dettagli che riguardano, ad esempio, i bonus così da arrivare quanto prima alla fumata bianca. Il valore del giocatore da parte del club orobico è stato fissato e adesso c'è da superare l'ultimissimo scoglio ovvero l'accordo per stabilire la cifra da fissare per la percentuale sull'eventuale futura rivendita.