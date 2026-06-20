Serata speciale all'orizzonte per i tifosi della Beneamata di Corigliano-Rossano, dove il prossimo 7 agosto la leggenda dell'Inter e della Nazionale azzurra, Marco Materazzi, sarà ospite per un incontro esclusivo con il pubblico in occasione della presentazione della suo libro. L’appuntamento sarà un’occasione unica per vari tifosi del Biscione e della Nazionale azzurra per incontrare dal vivo uno dei calciatori più amati dai nerazzurri. Tra gli ospiti ci sarà anche Mario Castiglione, conosciuto sui social come "Mario Inter", volto molto seguito sul web tra i sostenitori dei campioni d'Italia.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti sportivi e culturali più attesi dell’estate nella città di Corigliano-Rossano e per l'evento in questione c'è già grandissima attesa e fibrillazione. 

Sezione: News / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 16:16
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi