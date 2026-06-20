Serata speciale all'orizzonte per i tifosi della Beneamata di Corigliano-Rossano, dove il prossimo 7 agosto la leggenda dell'Inter e della Nazionale azzurra, Marco Materazzi, sarà ospite per un incontro esclusivo con il pubblico in occasione della presentazione della suo libro. L’appuntamento sarà un’occasione unica per vari tifosi del Biscione e della Nazionale azzurra per incontrare dal vivo uno dei calciatori più amati dai nerazzurri. Tra gli ospiti ci sarà anche Mario Castiglione, conosciuto sui social come "Mario Inter", volto molto seguito sul web tra i sostenitori dei campioni d'Italia.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti sportivi e culturali più attesi dell’estate nella città di Corigliano-Rossano e per l'evento in questione c'è già grandissima attesa e fibrillazione.