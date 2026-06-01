Torna al lavoro l'Italia Femminile di Andrea Soncin, che nella giornata di ieri si è radunata per iniziare la preparazione in vista delle ultime due sfide del girone di qualificazione al Mondiale del 2027 in Brasile contro la Serbia in programma venerdì a Pisa e contro la Svezia martedì 9 giugno a Goteborg. Nell'elenco delle convocate, ha suscitato curiosità il ritorno in maglia azzurra dell'esperta difensora dell'Inter Elisa Bartoli, richiamata dopo un periodo piuttosto lungo di assenza.

Bartoli leader del gruppo azzurro

Il commissario tecnico Andrea Soncin è intervenuto in conferenza stampa a Tirrenia, parlando tra le altre cose proprio della scelta di riportare in Nazionale la 33enne romana: "Le valutazioni che sono state fatte per lei sono quelle che facciamo per tutte le altre. Le porte della Nazionale sono aperte a tutte le giocatrici in attività perché abbiamo l'obbligo di portare in azzurro le migliori ogni volta. Lei è anche una leader del gruppo e ci ha dato grandi risposte dal punto di vista tattico e tecnico, come vale per tutte le altre ragazze. Dobbiamo scegliere le giocatrici che stanno meglio per le sfide che dobbiamo affrontare".