Se si tratta di una telenovela, ancora non lo sappiamo con certezza. Quel che è certo, però, è che le intenzioni del Real Madrid di José Mourinho sembrerebbero essere chiare. Dopo qualche colpo chiuso ancora prima dell'inizio del Mondiale, i Blancos adesso avrebbero messo nel mirino il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni. Il classe '99 è stato a lungo inseguito dal Barcellona, ma il club blaugrana ha dovuto fronteggiare una ferma posizione interista per quanto riguarda il prezzo del cartellino. Fa gola eccome, Alessandro bastoni. E non potrebbe essere altrimenti, considerando le qualità tecniche indiscusse che l'hanno portato, nelle ultime stagioni, a essere un tassello imprescindibile per l'Inter.

Quale futuro?

Di fronte a certe cifre, ecco che anche squadre come il Real Madrid devono ragionare. Ma Florentino Perez ha dimostrato a più riprese di essere in grado di saper fare follie, se c'è la necessità di rinforzare il pacchetto tecnico della squadra più vincente della Champions League. La posizione del giocatore? Pur avendo l'ambizione e la voglia di continuare, sia in campionato sia in Champions League, il percorso intrapreso con il mister Chivu, non è da escludere che possa esserci la tentazione di indossare la maglia di uno dei top club mondiali come il Real Madrid. Ma tutti dovranno fare i conti con le richieste dell'Inter.