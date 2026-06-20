Com'è noto nei giorni scorsi il Pisa ha effettuato il riscatto per 7,5 milioni di euro del centrocampista classe 2004 Ebenizer Akinsanmiro. L'Inter avrebbe in mano un controriscatto aggiungendo un milione, ma la deadline è vicina e domani, 21 giugno, scadrà l'opportunità a favore dei Campioni d'Italia prevista dall'accordo tra i due club. Che, parallelamente, potrebbero parlare anche di altri giocatori che i toscani, freschi di retrocessione in Serie B dopo appena una stagione nel massimo campionato, vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, almeno nelle loro preferenze.

Al momento si parla dell’esterno sinistro classe 2007 Matteo Cocchi e del centrocampista Luca Di Maggio, classe 2005. Il Pisa però dovrà affrontare concorrenza, sempre dalla Serie B, per arrivare ai due canterani dell'Inter: Di Maggio piace al Mantova, per Cocchi invece si registra l’interesse di Modena, Avellino e il Palermo.

Sezione: Mercato / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 11:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.