Inter e Atalanta hanno già fissato nuovi contatti per chiudere la fatidica operazione Marco Palestra. La conferma arriva da Fabrizio Romano: ormai si avvicina sempre più il giorno del definitivo matrimonio tra l'esterno classe 2005 e la Milano nerazzurra. L'operazione va solo limata negli ultimi dettagli, quelli relativi ai bonus e ad una possibile percentuale sulla rivendita per arrivare al traguardo definitivo, ormai vicino.

Sezione: Focus / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 17:29
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.