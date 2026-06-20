Inter e Atalanta hanno già fissato nuovi contatti per chiudere la fatidica operazione Marco Palestra. La conferma arriva da Fabrizio Romano: ormai si avvicina sempre più il giorno del definitivo matrimonio tra l'esterno classe 2005 e la Milano nerazzurra. L'operazione va solo limata negli ultimi dettagli, quelli relativi ai bonus e ad una possibile percentuale sulla rivendita per arrivare al traguardo definitivo, ormai vicino.