Inter e Atalanta hanno già fissato nuovi contatti per chiudere la fatidica operazione Marco Palestra. La conferma arriva da Fabrizio Romano: ormai si avvicina sempre più il giorno del definitivo matrimonio tra l'esterno classe 2005 e la Milano nerazzurra. L'operazione va solo limata negli ultimi dettagli, quelli relativi ai bonus e ad una possibile percentuale sulla rivendita per arrivare al traguardo definitivo, ormai vicino.
Sezione: Focus / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 17:29
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Sabato 20 giu
- 18:23 L'Inter a Perth, Saffioti: "Sarà la loro prima volta, per noi è un orgoglio"
- 18:09 Olanda-Svezia, le formazioni ufficiali: Dumfries parte dall'inizio
- 17:55 Zazzaroni: "Nico Paz-Inter, oggi non è così impossibile. Oaktree che fa?"
- 17:43 Massolin saluta il Modena, lo attende l'Inter: "Grazie per l'accoglienza e per il percorso"
- 17:29 Palestra-Inter verso il sì: già fissati nuovi contatti per la chiusura dell'affare
- 17:15 Manchester-Nottingham-Liverpool, il triangolo che può sbloccare Jones
- 17:00 Boka: "La Costa d'Avorio può far male alla Germania così. E Bonny..."
- 16:45 Mattia Zanotti torna in Italia? L'Udinese si è fatta avanti
- 16:30 Asado di gruppo per l'Argentina a Kansas City: Lautaro fa il supervisore
- 16:16 Il prossimo 7 agosto, Materazzi presenterà il suo libro a Corigliano-Rossano
- 16:02 Indagine StageUp-Ipsos/Doxa: ecco il calcio che vogliono gli italiani
- 15:47 Il Mantova guarda ancora ai talenti di casa Inter: piace Spinaccè
- 15:33 Dumfries e la differenza tra Inter e Nazionale: "Lo spogliatoio nerazzurro..."
- 15:28 Dell'Orco, pres. Olimpia Milano: "Oaktree socio? Ci sono stati contatti"
- 15:13 Inter, tutti credono in Esposito. Al punto da dire no a due offerte inglesi
- 14:59 Calhanoglu amaro: "Forse questo è stato il mio ultimo Mondiale"
- 14:45 fcinInter, come nasce il blitz per Palestra: due le ragioni principali
- 14:30 Germania-Costa d'Avorio, chance da titolare per Bonny
- 14:16 Antonello al Padova, la voce si sgonfia: arrivano le prime smentite
- 14:02 San Siro, Parco dei Capitani chiuso: "Rilevate delle contaminazioni"
- 13:48 AS - Real Madrid, non solo Bastoni: Schlotterbeck aspetta una chiamata
- 13:34 Offerta dalla Spagna per Kamaté: il Granada mette gli occhi su di lui
- 13:20 Inter, salutato Carbone allenatore per l'U20 cercasi: idea Bigica
- 13:07 Sky - Palestra, fissato nuovo incontro tra Inter e Atalanta: restano i dettagli
- 12:54 Hakimi fischiatissimo dagli scozzesi, il ct del Marocco: "È imperturbabile"
- 12:40 Rammarico Montella: "Mi dispiace per i miei calciatori". Poi con stizza...
- 12:27 Fiore: "Mancini mi aveva chiamato per portarmi all’Inter. Ma feci la scelta sbagliata"
- 12:13 Curtis Jones-Inter, distanza importante. Il punto della situazione
- 12:00 TRAMONTANA: "Sorpreso da OAKTREE per PALESTRA, occhio alla PORTA! NICO PAZ? Che AUTOGOL di FABREGAS"
- 11:59 Materazzi, dal complimento a Del Piero alla battuta su Ibra. E Zidane...
- 11:44 Braida conferma: "Ronaldinho sarà tesserato col Ravenna"
- 11:31 Akinsanmiro, domani l'ultima chiamata per il controriscatto dell'Inter
- 11:17 Ancora Calhanoglu: "Ci abbiamo provato, ma era la nostra prima volta. Chiedo scusa ai tifosi"
- 11:04 Il Messaggero - Il mercato dell'Inter è entrato nel vivo
- 10:51 Corsera - Il curioso parallelo tra Peppe Poeta e Cristian Chivu
- 10:37 Materazzi: "Mi sono rivisto in Bastoni, Palestra è pronto e su Chivu..."
- 10:23 CdS - Inter e Atalanta, previsto nuovo incontro per Palestra: filtra ottimismo
- 10:10 Il Messaggero - Bastoni a Madrid può cambiare il destino di Koné
- 09:56 TS - Nico Paz, ora si può? L’Inter pensa a cambiare i piani
- 09:42 CdS - De Vrij tentato dal Panathinaikos: decisione attesa in tempi stretti
- 09:29 Turchia eliminata, la lucidità di Calhanoglu: "Dobbiamo trarre una lezione"
- 09:14 GdS - De Vrij-Inter verso l'addio. Possibile futuro in Grecia
- 09:07 Mondiali, Marocco e Brasile fanno il proprio dovere
- 09:00 CdS - Nico Paz potrebbe non essere un sogno. Bonny la chiave?
- 08:45 GdS - L'Inter ha il sì di Jones e Solet: si tratta con i rispettivi club
- 08:30 Akanji: "Voglio vincere ancora con Chivu e l'Inter. Grato a chi mi ha voluto"
- 08:20 Calhanoglu dice addio al Mondiale: Turchia ko anche col Paraguay
- 00:04 Alessandro Antonello torna in Italia? Il Padova pensa all'ex CEO interista
- 00:00 Marotta cerca Uomini, non bravi calciatori
Venerdì 19 giu
- 23:43 Minotti ricorda: "L'Inter mi voleva, andai anche a casa di Moratti"
- 23:28 Nico Paz, futuro incerto: il Como cerca una nuova intesa col Real Madrid
- 23:03 Gli USA ci sono: 2-0 agevole per la squadra di Pochettino sull'Australia
- 22:45 Koné operato, il comunicato di sostegno del Sassuolo: "Ti siamo vicini"
- 22:30 Incredibile, Ronaldinho al Ravenna! I romagnoli tessereranno il giocatore
- 22:15 Gallinari: "Senza il rosso al mio amico Bastoni l'Italia sarebbe ai Mondiali"
- 22:00 Gradel: "Costa d'Avorio bella squadra, con giovani di valore come Bonny"
- 21:45 Italia, Ernesto Salvini contro il ritorno di Mancini: "Sarebbe folle"
- 21:30 Raimondo: "Il mio amico Esposito merita tutto quello che sta ottenendo"
- 21:15 Stroppa: "Guardo volentieri il Como, Il PSG e il Barça. E mi piace l'Inter"
- 21:00 fcinDe Vrij pronto a salutare, la strategia nerazzurra per sostituirlo
- 20:45 Prima il Barça, ora il Real? Bastoni ambito, ma l'Inter ha le idee chiare
- 20:30 Mauro: "Scudetto, Juventus? Se il termine di paragone è l'Inter..."
- 20:15 Bianchessi: "Brutto dirlo, ma il Milan dovrebbe prendere l'Inter a modello"
- 20:00 Koné crac, Marsch: "Incidente simile a quello di Buchanan di 2 anni fa"
- 19:45 Sky - Lookman 2.0? No, l'Inter vuole fare di Palestra un Bastoni-bis
- 19:30 Il Pyunik riabbraccia Mkhitaryan: "È bello tornare dove tutto è iniziato"
- 19:15 Dal prezzo alle qualità: Palestra al centro del mercato. E il futuro...
- 19:00 Rivivi la diretta! Cosa MANCA per PALESTRA! DE VRIJ verso l'ADDIO? CLAMOROSO NICO PAZ: può CAMBIARE TUTTO!
- 18:51 Braglia non ha dubbi: "La Juve darà del filo da torcere all'Inter"
- 18:36 Chivu rinnova, Callegari: "Ora l'Inter deve avere un'ambizione"