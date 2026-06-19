In pieno Mondiale, arriva una di quelle notizie che mai nessuno si aspetterebbe: il Ravenna, formazione di Serie C, si è assicurato la firma nientemendo che di Ronaldinho Gaucho. Proprio lui, l'ex stella del Barcellona, del PSG e del Milan, Pallone d'Oro nel 2005, si è convinto a sposare la causa della squadra romagnola guidata da Ignazio Cipriani che in questa stagione ha lottato per la promozione in Serie B fermandosi ai quarti dei playoff, con la presentazione prevista in un grande evento previsto per martedì sera a Miami. "Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna", ha dichiarato Ronaldinho. Che acquisirà anche delle quote del club e avrà un logo speciale a lui dedicato sulla maglia.
Il patron Cipriani: "Ronaldinho era il mio idolo"
All'entusiasmo di Dinho, si aggiunge anche quello del patron Cipriani: "Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo". Nel dettaglio, riferisce Gianluca Di Marzio, Ronaldinho giocherà sì col Ravenna ma solo in una sorta di partita-evento, non farà ritiro con la squadra ma si renderà protagonista di un'operazione di marketing.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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